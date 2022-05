Nach Rempelei wird auf Diskobesucher am Boden eingetreten

Ein verschüttetes Getränk war in einer Diskothek in Günzburg der Anlass für einen handfesten Streit. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wenn auf eine am Boden liegende Person eingetreten wird, handelt es sich um gefährliche Körperverletzung. Genau das soll sich am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr in der Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg ereignet haben. Laut Polizei verschüttete ein 23-Jähriger ein Getränk. Daraufhin wurde er von zwei anderen Diskotheken-Besuchern zu Boden geschubst. Anschließend traten diese Gäste, ein 21-Jähriger und ein 17-Jähriger, gegen den Oberkörper des 23-Jährigen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)