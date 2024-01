Günzburg

vor 49 Min.

Nach Schlag mit Glas ins Gesicht: Krumbacher mit Narbe gezeichnet

Plus Zwei Männer aus dem Kreis Neu-Ulm sollen einen Mann in einer Krumbacher Bar angegriffen haben. Nun treffen sie sich vor Gericht, mit unterschiedlichen Geschichten.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Er sei psychisch am Ende gewesen, seine Frau im achten Monat schwanger und er habe nun eine hässliche Narbe im Gesicht. Das schildert ein 32-Jähriger aus Krumbach, der an diesem Tag als Zeuge und Nebenkläger im Amtsgericht Günzburg geladen ist. Am 27. November 2022 war es in der Bar 23 in seinem Heimatort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach einem Schlag ins Gesicht mit einem Glas muss der Vater mit einer sieben bis acht Zentimeter langen Narbe im Gesicht leben. Die kleineren Wunden über seinem Auge sind verheilt. Doch der Abend hätte auch ein schlimmeres Ende nehmen können. Ein Video zeichnete die letzten Minuten der Schlägerei auf. Die Kontrahenten müssen sich vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche, gefährliche Körperverletzung vor. Was war geschehen? Darüber sind sich beide Seiten nicht einig.

Die beiden 35-jährigen Angeklagten aus Weißenhorn halten an ihrer Version fest. Beide schildern Richter Martin Kramer, dass sie etwa zehn Minuten vor dem Vorfall in der Bar angekommen waren und sich jeweils einen Jacky Cola bestellt hatten. Beide hätten ihre Gläser mit auf die Herrentoilette genommen. Das Opfer sei nach ihnen in die Toilette gekommen und hätte ihnen Drogen angeboten. Einer der Angeklagten hätte daraufhin laut eigener Schilderung gesagt: "Das kannst du deiner Mutter geben", woraufhin sein Kumpel gelacht hätte. Beide erzählen weiter, dass sich der Mann aus Krumbach provoziert gefühlt hätte, auf einen der Kumpels losgegangen sei und ihm den Arm verdreht hätte. Dieser erzählt, dass er sich losreißen konnte und dem 32-Jährigen drohte, dass er das nicht noch einmal machen sollte, sonst würde er sich eine fangen. Danach sei der Krumbacher ausgetickt. "Der hat getobt wie ein Vogel", sagt der 35-Jährige, dem mutmaßlich der Arm umgedreht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen