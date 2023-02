Nach Schmierereien in Günzburg sucht die Polizei Zeugen

Zwei Hauswände und ein Auto wurden von bislang Unbekannten in Günzburg beschmiert. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

Mehrere Schmierereien in Günzburg beschäftigen die Polizei. Demnach wurde im Zeitraum vom 24. bis 27. Februar von bislang Unbekannten eine Außenwand des Maria-Ward-Gymnasiums am Frauenplatz in Günzburg beschmiert. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht wurde. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand könnte ein Zusammenhang mit weiteren Schmierereien bestehen, die in der Ortsstraße in Wasserburg vom 26. auf 27. Februar begangen wurden. Dort beschmierten Unbekannte ein Fahrzeug und die Hauswand eines Wohnhauses. Am Auto und der Hauswand entstand insgesamt ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)