Günzburg

vor 16 Min.

Nach Streifzusammenstoß in Günzburg einfach weitergefahren

In Günzburg ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

An der Engstelle in der Ichenhauser Straße in Günzburg streiften sich zwei Fahrzeuge mit ihren Außenspiegeln. Weil ein Autofahrer weiterfuhr, ermittelt die Polizei.

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Demnach war am Mittwochabend ein Autofahrer gegen 19.45 Uhr auf der Ichenhauser Straße unterwegs. Auf Höhe der Agentur für Arbeit kam ihm ein Auto entgegen, dessen Fahrer zu weit links fuhr. Die beiden Fahrzeuge streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Unfall mit Fahrerflucht in der Ichenhauser Straße in Günzburg Bei dem vom Unfallverursacher benutzten Fahrzeug handelte es sich nach ersten polizeilichen Ermittlungen um einen schwarzen VW Golf. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Unfallverursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen