Günzburg

06:30 Uhr

Nach über 35 Jahren: Friseur Blümlein in Günzburg schließt

Karin's Friseursalon an der Krankenhausstraße in Günzburg schließt in wenigen Wochen. Inhaberin und Friseurmeisterin Karin Blümlein geht in Ruhestand. Ihre Angestellte Lisa Kantmann (rechts) war 13 Jahre im Geschäft und wird sich beruflich umorientieren.

Plus Friseurmeisterin Karin Blümlein hat über 35 Jahre lang ihren kleinen Salon in Günzburg betrieben, in wenigen Wochen hört die 67-Jährige auf.

Von Michael Lindner

Es ist ein kleiner Friseursalon, den Karin Blümlein in der Krankenhausstraße in Günzburg betreibt. Wer ihren Salon betritt, steht direkt vor dem winzigen Anmeldungstresen und neben der Garderobe. Zwei Friseurstühle stehen in dem Raum, zwei weitere Sitzgelegenheiten sind an der gegenüberliegenden Seite aufgestellt. Im Nebenraum ist das Büro beziehungsweise Lager untergebracht. Die beschränkten Platzverhältnisse haben Friseurmeisterin Karin Blümlein jedoch nie gestört, im Gegenteil. Ein solch kleiner Laden habe viele Vorteile. Die kann sie aber nur noch wenige Wochen genießen, denn kurz nach ihrem Geburtstag wird die dann 68-Jährige "Karin's Friseursalon" für immer schließen.

