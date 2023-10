Nach Unfall: Beschädigtes Auto war nicht für den Verkehr zugelassen

Ein 60-Jähriger beschädigt in Günzburg ein geparktes Auto. Gegen dessen Eigentümer ermittelt die Polizei jetzt.

Der Polizei Günzburg ist am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mitgeteilt worden. Ein 60-Jähriger hatte Am Mittleren Stadtbach in Günzburg ein geparktes Auto touchiert. Als die hinzugezogene Polizeistreife den beschädigten Wagen überprüfte, stellte sie fest, dass dieser gar nicht zum Verkehr zugelassen war. Zudem hatte der Eigentümer des Fahrzeugs bereits entstempelte Kennzeichen eines anderen Autos am Fahrzeug angebracht. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. (AZ)