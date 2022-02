Nach Unfallflucht: 23-Jährige lügt bei der Polizei aus Angst vor ihrem Vater

Plus Eine 23-Jährige verursacht nach einem missglückten Überholmanöver einen Unfall bei Burtenbach und flüchtet. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Zu welchen Folgen psychischer Druck innerhalb der Familie führen kann, zeigt der Fall einer 23-Jährigen. Die junge Frau hatte auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall verursacht. Statt an Ort und Stelle zu bleiben, machte sie sich auf und davon. Wegen ihres Vaters tischte sie der Burgauer Polizei dann auch noch eine Lügengeschichte auf. Das brachte ihr ein Strafverfahren mit erheblichen Konsequenzen ein.