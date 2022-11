Nach Unfallflucht: Mögliches Verursacherauto unter Plane gefunden

Ein parkender Mercedes wurde in Günzburg angefahren. Eine abgefallene Spiegelkappe ließ auf ein mögliches Verursacherfahrzeug in der Nähe schließen.

Ein in der Ahornstraße geparkter Mercedes ist am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr angefahren und am linken Außenspiegel beschädigt worden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Neben dem Auto konnte eine Spiegelkappe aufgefunden werden, welche auf das Verursacherfahrzeug schließen ließ. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamtinnen und Beamten einen VW Phaeton mit passender Beschädigung.

Das mögliche Verursacherfahrzeug war nicht zugelassen

Dieses nicht zugelassene Fahrzeug war mit einer Plane abgedeckt, aber, darauf ließ der warme Motor schließen, war offensichtlich kurz zuvor bewegt worden. Zum verantwortlichen Unfallverursacher laufen aktuell die weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei stellte das Fahrzeug auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Memmingen zur Spurensicherung sicher. (AZ)