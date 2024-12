Nach Weihnachten startet die GZ-Geschenketauschbörse auf Instagram

Sie werden liebevoll ausgesucht, bunt verpackt und erwartungsvoll unter den Christbaum gelegt: Jetzt ist endlich Weihnachten gekommen und damit die Zeit, die vielen Geschenke auszupacken. Doch trotz allem kann es mal passieren, dass das Geschenk nicht zu 100 Prozent beim Beschenkten ankommt - weil er das Buch vielleicht doppelt geschenkt bekommen hat, die Socken die falsche Größe haben oder der Kaffeebecher nicht in der richtigen Farbe gekauft wurde. Was tun? Die GZ will helfen – und startet die erste Tauschbörse für Weihnachtsgeschenke via Instagram. Über unsere Seite auf der Social-Media-Plattform können Beschenkte anbieten, was sie tauschen mögen – und Interessenten direkt mit denjenigen in Kontakt treten, denen sie im Tausch dafür ein anderes Geschenk anbieten möchten.

Über die Bühne gehen wird der große Geschenktausch am Freitag, 27. Dezember. Und so funktioniert es: Ein Foto vom Tauschgeschenk machen, in der eigenen Instagram-Story posten und dabei die Instagram-Seite der Günzburger Zeitung markieren – am Besten also, Sie abonnieren die Seite gleich schon einmal vorsorglich. Wichtig: Das eigene Instagram-Profil darf nicht auf „privat“ stehen, damit Interessenten auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Wir reposten die veröffentlichten Tauschangebote dann nämlich an diesem Tag wiederum in der GZ-Instastory. Und wer hier etwas entdeckt, was er gerne gegen ein eigenes Geschenk tauschen möchte, kann sich gleich per Direktnachricht an den Anbieter wenden.

Wir sind gespannt, welche Angebote am Tag nach den Feiertagen auf unsere Instagram-Seite flattern – und hoffen, dass wir viele Beschenkte damit glücklich machen können! (AZ)