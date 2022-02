Günzburg

14:57 Uhr

Nach Unfall in Günzburg fällt Schaden am Auto erst zu Hause auf

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag in einen kleinen Unfall in einer Tiefgarage in Günzburg verwickelt war.

Eine 40-Jährige ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto aus einer Tiefgarage in Richtung Stadtberg gefahren. Dabei musste ein anderer Autofahrer, der aus Richtung Ulmer Straße in Richtung Marktplatz fuhr, abbremsen. So berichtet es die Polizei. Sowohl die 40-Jährige als auch der bremsende Pkw-Fahrer setzten anschließend ihre Fahrt fort. Erst als die Dame zu Hause ankam, bemerkte sie einen leichten Streifschaden an ihrem Auto. Polizei Günzburg geht davon aus, dass auch anderes Auto beschädigt ist Die Polizei geht davon aus, dass es zwischen dem Auto der Frau und dem Fahrzeug, welches aufgrund des Ausfahrmanövers bremsen musste, zu einem leichten Zusammenstoß kam, welcher zunächst unbemerkt blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Lenker des Fahrzeuges, welcher wegen des Ausfahrmanövers aus der Tiefgarage abbremsen musste, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung setzen. Es ist davon auszugehen, so die Beamten, dass auch an seinem Fahrzeug ein minimaler Schaden entstanden ist. (AZ)

