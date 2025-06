Nachbarschaftshilfe VG Haldenwang feiert zehnjähriges Bestehen

Vor kurzem wurde der Tag der Nachbarschaft unter dem Motto: „Alles neu macht der Mai“ gefeiert. „Alles neu…“, das trifft auf die Nachbarschaftshilfe Haldenwang nicht zu. In diesem Jahr kann sie auf zehn Jahre ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe zurück blicken. Im August 2015 wurde eine Nachbarschaftshilfe innerhalb der gesamten Verwaltungsgesellschaft ins Leben gerufen. Seither konnten stetig Mitglieder zu dieser unbürokratisch und ehrenamtlich helfenden Organisation gewonnen werden. Aus den 14 Orten sind es aktuell 32 Mitglieder, die viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Dazu gehören: Begleitung zu Arztterminen, Besuchsdienste, Einkaufen, Kinderbetreuung, Unterstützung bei Anträgen und Formularen, Hilfe bei Notfällen anderer Art (z. B. bei Hochwasser) und seit Weihnachten 2024 auch die Erfüllung von Wünschen. Mit den Jahren hat sich diese Hilfsbereitschaft auch in den umliegenden Orten rumgesprochen. So kommen immer wieder Anfragen aus Orten, die keine NaHi haben. Um am Tag der Nachbarschaftshilfe und für das zehnjährige Bestehen allen Mitgliedern etwas Schönes zu bieten, wurde eine Stadtführung durch Günzburg organisiert, die Ralf Mannes, Stadtführer Günzburg, mit Bravour durchführte, und 16 unserer Mitglieder interessiert verfolgten. Anschließend ging es in eine Pizzeria zum gemütlichen Ausklang. Finanziell wurde dieser Ausflug vom Landratsamt Günzburg über „Goldies für Oldies“ großzügig unterstützt. Die Koordinatorin der NaHi, Marion Ritter, hatte noch eine Überraschung für drei Mitglieder: Josef Zirngibl, Birgit Knöpfle und Wolfgang Eckold. In Vertretung des verhinderten Burgauer Bürgermeisters, Martin Brenner, überbrachte sie die Dankesworte und Urkunden mit Anstecker, für die große Hilfe während des Burgauer Hochwassers.

Es erfüllt einen mit einer wohligen Wärme, wenn man weiß, dass man jemandem geholfen hat. Möglichkeiten gibt es viele. Wer es ausprobieren möchte - einfach melden bei der Nachbarschaftshilfe VG Haldenwang.

