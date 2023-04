Günzburg

18:00 Uhr

Nachbarschaftsstreit zwischen Senioren landet vor Gericht

Plus Über Monate schaukelt sich ein Streit zwischen zwei Senioren aus dem Landkreis Günzburg hoch – bis er eskaliert. Nun sehen sie sich vor Gericht wieder.

Von Wolfgang Kahler

Nachbarschaftliches Zusammenleben kann durchaus einiges Konfliktpotenzial bedeuten. So wie bei zwei ausländischen Landsleuten, die im nördlichen Landkreis wohnen. Dort soll es zur Attacke eines 63-Jährigen auf seinen zehn Jahre älteren Kontrahenten mit Körperverletzung gekommen sein. Beim Amtsgericht Günzburg sahen sich die beiden wieder, als Angeklagter und Zeuge. Doch ein Urteil gab es nicht.

Nachbarschaftsstreit führt zu Verhandlung vor dem Amtsgericht Günzburg

Irgendwie hatte sich die Angelegenheit zwischen den beiden Senioren, die in der gleichen Straße wohnen, wohl über Monate hochgeschaukelt. Im Oktober vergangenen Jahres eskalierte die Lage. Der Angeklagte sei an dem Abend in seiner Garage gewesen. Dann habe er bemerkt, dass der Nachbar Fotos vom Haus machte, während seine Schwiegertochter auf dem Balkon gewesen sei: „Da war ich so genervt“, sagte der 63-Jährige vor Gericht. Er habe dem Nachbarn klargemacht, er soll seine Familie in Ruhe lassen, sonst passiere was. „Geschlagen habe ich nicht“, sagte der Mann. Von einer Verletzung des Nachbarn wisse er nichts. Nur dass er ihn am Kragen gepackt und geschüttelt habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

