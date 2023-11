Nachnutzer für die Günzburger Innenstadt Metzgerei steht noch aus

Plus Bislang handeln sich Vermieter und die Stadt nur Absagen für die Kleiber-Nachfolge ein. Ein Betrieb würde die frei gewordenen Räume übernehmen.

Die verwaisten Ladenräume der Metzgerei Kleiber am Bürgermeister-Landmann-Platz sind seit einer Woche offenkundig für alle Passanten auf dem Weg zum Marktplatz. Auch wenn die Umsatzzahlen laut Firmeninhaber Michael Kleiber rückläufig waren, so erweckte das Geschäft doch bei Kundinnen und Kunden bis zum Schluss den Eindruck, eine gut besuchte und gut gehende Filiale des Memminger Betriebs zu sein.

Auch bei der Eigentümerfamilie der so zentral gelegenen Geschäftsräume stieß die Schließung der Günzburger Geschäftsstelle auf großes Erstaunen. Im Nachhinein betrachtet waren die reduzierten Öffnungszeiten und auch die Veränderungen im Mitarbeiterstamm augenscheinliche Zeichen dafür, dass hier eine Neuorientierung stattfindet.