Nackter Mann am Erdbeersee verhält sich gegenüber Frauen unangemessen

Ein Mann taucht ohne Kleidung am Erdbeersee auf und legt ein unpassendes Verhalten an den Tag. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Am Freitagabend wurde der Polizei gemeldet, dass sich ein nackter Mann am Erdbeersee in Günzburg befindet. Zwei Frauen hatten der Polizei zufolge den Mann aus größerer Entfernung beobachtet. Der Mann verhielt sich den Frauen gegenüber unangemessen. Die eingesetzte Streifenbesatzung traf den Mann vor Ort an.

Gemäß Zeugenangaben habe ein Fahrradfahrer das Verhalten des Mannes detailliert beobachtet. Der Radfahrer war jedoch bei der polizeilichen Aufnahme nicht mehr vor Ort. Der Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)