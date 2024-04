Nadja Barnard bringt mit Jump-Rope-Kursen ganze Hallen zum Springen

Von Celine Theiss - vor 17 Min.

In einer Serie stellen wir Sportarten vor, die neu oder außergewöhnlich sind – wie Jump Rope. Seit Kurzem ist Günzburg im Springseil-Fieber, dank Nadja Barnard.

Die Seile peitschen im Takt auf den Hallenboden, die dünnen Stränge schneiden im Schwung die Luft. Immer wieder ist das dumpfe Geräusch von Schuhen zu hören, die nach einem Sprung auf dem Hallenboden aufkommen. In der Sporthalle des Berufsschulzentrums Günzburg wird mit Springseilen gesprungen – auch Jump Rope genannt. Zwölf Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren waren zu einem Workshop von Nadja Barnard im Rahmen des Freizeitprogramms des Kreisjugendrings Günzburg gekommen. Die 31-jährige Kursleiterin hat vor etwa zwei Jahren diese Sportart für sich entdeckt und begeistert mittlerweile Kinder, Jugendliche und Erwachse davon.

Barnard, die ursprünglich aus Südafrika kommt, erzählt, dass sie durch ihre beste Freundin nach Günzburg gekommen war. Gemeinsam besuchten sie die Berufsschule Bad Wörishofen, wo sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert hat. Heute arbeitet sie in der Gastronomie und leitet in Günzburg das Restaurant Soul Food. Unter dem Begriff Nadiletics (in Anlehnung an ihren Namen), ihren Jump Rope Angeboten, möchte sie sich eines Tages selbstständig machen. Aktuell gibt sie jeden Montag Seilspring-Kurse beim VfL Günzburg, bietet aber auch Einzelcoachings an. "Die Gastro und Jump Rope – ich habe zwei Jobs, die ich liebe", erzählt die 31-Jährige. Beim Workshop in der Berufsschulhalle springt sie sich jedenfalls in die Herzen der Kinder.

