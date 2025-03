Nächster Bauabschnitt: Stadtwerke bauen in der Augsburger Straße

Der erste Bauabschnitt der Stadtwerke Günzburg ist termingerecht fertig. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist ab Montag, 24. März, der Wilhelm-Lorenz-Weg wieder offen. Zeitgleich setzen die Stadtwerke Günzburg ihre Leitungsbauarbeiten in der Augsburger Straße fort. Von Höhe Wilhelm-Lorenz-Weg bis zur Kreuzung Sedanstraße werden voraussichtlich bis Anfang Juli die Wasserleitungen erneuert und Fernwärmeleitungen verlegt. Die Stadtwerke Günzburg starten mit den Arbeiten in Höhe Wilhelm-Lorenz-Weg und arbeiten sich Richtung Sedanstraße vor. Dabei wird dieser Abschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Grundstückszufahrt bleibt für Anwohner und Anlieger bis zum aktiven Baustellenbereich erhalten, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Fußgänger und Radfahrer haben ebenfalls keine Einschränkungen. Die Parkplätze entlang der Augsburger Straße entfallen in diesem Zeitraum. Auch sind die Parkplätze im Bereich des Wilhelm-Lorenz-Wegs gesperrt. Diese werden für die Baustelleneinrichtung benötigt. Nächstmögliche Parkangebote stehen in der Sedanstraße und in der Tiefgarage Altstadt zur Verfügung.

Icon Vergrößern Ab Montag wird in der Augsburger Straße gebaut. Die Umleitung ist grün markiert und erfolgt mit einer Ampelregelung. Foto: Agentur Baur für die Stadt Günzburg Icon Schließen Schließen Ab Montag wird in der Augsburger Straße gebaut. Die Umleitung ist grün markiert und erfolgt mit einer Ampelregelung. Foto: Agentur Baur für die Stadt Günzburg

Die Arbeiten in der Dillinger Straße und in der Augsburger Straße zwischen Einfahrt Marktplatz und Kreuzung Wilhelm-Lorenz-Weg erfolgen überwiegend unter Verkehr mit Ampelregelung, um größere Sperrungen zu vermeiden. Der Durchgangsverkehr wird über die Sedanstraße, den Bürgermeister-Landmann-Platz und den Wilhelm-Lorenz-Weg umgeleitet. Das Rosengässchen bleibt über die Augsburger Straße erreichbar. Die Ausfahrt aus dem Rosengässchen ist jedoch nur über den Erlenbadweg oder das Obere Erlenbad möglich. Die Stadt Günzburg bittet um Verständnis, dass aufgrund der Ampelregelung mit Wartezeiten zu rechnen ist. (AZ)

Alle Informationen gibt es auch unter www.offene-wege.com