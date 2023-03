Günzburg

vor 47 Min.

Frasers Property geht nächsten Schritt für "neuen" Gewerbepark Deffingen

Plus Das ehemalige Mengelewerk V soll abgerissen und neue Hallen errichtet werden. Der Günzburger Stadtrat hat sich nun erneut mit dem Vorhaben beschäftigt.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Günzburger Stadtrat einen Grundsatzbeschluss gefasst, in dessen Zentrum das ehemalige Mengelewerk V im südwestlichen Rand Deffingens stand. Die Frasers Property – ein multinationales Immobilien- und Immobilienverwaltungsunternehmen aus Singapur, das weltweit Immobilien entwickelt – will die dort mehr als 40 Jahre alten stehenden Gebäude abreißen und das Gelände neu entwickeln. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen