Günzburg

vor 1 Min.

Nächtliche Rangelei in der Tankstelle am Autohof in Günzburg

Die Polizei sucht zwei Männer, die am Wochenende nachts in einer Tankstelle randaliert haben.

Der Autohof in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg ist bekannt für nächtliche Einsätze der Polizei. Auch am Samstag gab es dort in der Tankstelle Ärger.

Am vergangenen Samstag kam es gegen 3 Uhr in einer Tankstelle eines Autohofes in der Wilhelm-Maybach-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei mutmaßlich alkoholisierten Männern. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung kam es zu einem Gerangel, bei welchem einer der unbekannten Tatverdächtigen die andere Person durch den Laden schob. Bei dieser Rangelei wurde ein Warenregal umgeworfen. Dabei entstand mutmaßlich ein Sachschaden von ungefähr 50 bis 100 Euro. Tankstellen-Mitarbeiterin in Günzburg beleidigt Zudem wurde eine Mitarbeiterin der Tankstelle von einem der beiden Kontrahenten beleidigt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen