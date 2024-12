Nahrungsmittelautomat umgeworfen und Bargeld entwendet

Eine laut Polizei unbekannte Täterschaft hat am Donnerstag gegen 23.40 Uhr einen in einem Selbstbedienungsmarkt in der Hofgasse stehenden Verkaufsautomaten umgeworfen. Anschließend gelang es dem unbekannten Täter, an das im Automaten befindliche Bargeld zu kommen, und er flüchtete von der Tatörtlichkeit. Den am Automaten entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

