Günzburg

vor 16 Min.

Naturschutzgebiet Leipheimer Moos soll um Mooswald erweitert werden

Plus Der Mooswald in Günzburg war vor 15 Jahren ein heikles Thema: Es ging um die Einleitung von Wasser. Nun hat sich der Stadtrat erneut mit dem Mooswald beschäftigt.

Von Michael Lindner

Der Günzburger Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Mooswald beschäftigt. Es ging um die Frage, ob er in das Naturschutzgebiet Leipheimer Moos aufgenommen werden sollte oder nicht. Dies entscheidet zwar nicht die Stadt Günzburg, sie sollte aber eine Stellungnahme zu diesem Thema abgeben. Wie in der Sitzung schnell deutlich wurde: Der Mooswald ist ein heikles Thema.

