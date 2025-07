Neu konzipierte Stadtführungen in Günzburg

Mit der Führung „Günzburg eine Sünde wert“ mit Führerin Marion Schlaegel starten am Sonntag, 13. April, um 11 Uhr die öffentlichen Stadtrundgänge in Günzburg. In diesem Jahr beginnen die öffentlichen Führungen rund vier Wochen früher als in den Vorjahren. Ab dem 13. April gibt es bei den Touren durch die Stadtmitte, das Museum, die Frauenkirche, den Friedhof und den Bürgerpark wieder einiges zu entdecken. Dabei kommen aber nicht nur Touristen auf ihre Kosten, auch Menschen aus der Region erfahren spannende und unbekannte Details über ihre Heimat. Die Themen wurden dabei erneut erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Günzburg.

