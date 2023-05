1700 Kilometer ohne Pause: Polizei meldet 70 Verstöße nach Kontrollaktion

Eine Woche lang haben mehr als 100 Beamte Lkw und Busse an der A8 kontrolliert. Insgesamt untersagte die Polizei elfmal die Weiterfahrt. Ein Verstoß sticht hervor.

In der Woche von 8. bis 14. Mai hat die landesweite Kontrollwoche „Truck & Bus“ stattgefunden. Dabei ging es laut Polizei primär um Kontrollen des Schwer- und Personenverkehrs. Im Rahmen dieser Aktion führten die Verkehrsdienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West stationäre Kontrollen durch. Insgesamt waren mehr als 100 Beamte im Einsatz, die etwa 200 Lkw und 40 Busse durchsuchten, dabei stellten sie laut Bericht über 70 Verstöße fest.

Bei zwölf Kontrollen führten die Fahrer entsprechend vorgeschriebene Dokumente nicht mit. 27 Mal stellten die Beamten Verstöße gegen die Sozialvorschriften, unter anderem wegen nicht eingehaltener Lenk- und Ruhezeiten, fest. Zwei Lkw-Fahrer verstießen gegen die Regelungen zum Transport von Gefahrgut. Bei elf Fahrzeugen stellten die Verkehrspolizisten technische Mängel fest. Insgesamt musste die Polizei elfmal die Weiterfahrt untersagen.

Kontrolle auf der A8 Richtung München: 26 Stunden ohne Pause unterwegs

Den gravierendsten Verstoß stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg am 11. Mai gegen 23.15 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München fest. Wie die Einsatzkräfte berichten, hatte der griechische Fahrer zur Verschleierung seiner massiven Lenk- und Ruhezeitverstöße die Fahrerkarte einer dritten, nicht anwesenden Person, eingelegt. In der Vorwoche benutzte er die gleiche fremde Karte schon einmal und war dabei etwa 1700 Kilometer in knapp 26 Stunden ohne nennenswerte Pause von Holland nach Italien gefahren. Vom Fahrer und Unternehmer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4500 Euro einbehalten, die Beamten unterbanden die Weiterfahrt bis zur Einbringung einer ausreichenden Ruhezeit und beschlagnahmten die fremde Fahrerkarte zum Zweck der Einziehung. (AZ)