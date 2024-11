Caritasverband hat jede Menge gute Gründe zum Feiern

Hätte man die Verantwortlichen der Caritas Anfang Juni dieses Jahres gefragt, ob sie sich schon auf die Party Ende November im Forum am Hofgarten freuen - es wäre wohl keiner und keinem Einzigen zum Feiern zumute gewesen. Das Hochwasser im Landkreis Günzburg hatte gerade Tafelladen und Kleiderkammer vernichtet, die Büros überschwemmt. Doch was danach passierte, hat die Lust am gemeinsamen Feiern wieder geweckt - denn nicht nur Beschäftigte und Ehrenamtliche packten gemeinsam mit an, um die vielfältigen Angebote wieder zum Laufen zu bringen. Eine große Welle der Unterstützung kam noch dazu. Und so wurde am Donnerstagabend in Günzburg gefeiert, denn Anlässe gab es schon durch die vielen Jubiläen genug: Seit 35 Jahren gibt es den Caritasverein in Günzburg, seit 30 Jahren den Betreuungsverein, 20 Jahre bestehen die Günzburger und Burgauer Tafel und ebenfalls vor 20 Jahren fand die Zusammenführung der Verbände Günzburg und Neu-Ulm statt.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Caritas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis