Die Partei nominiert Direktkandidaten für die Bundestagswahl

Die Satirepartei Die Partei im Kreisverband Günzburg hat Moritz Pius Vogt als Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2025 aufgestellt. Bei der Aufstellungsversammlung am Freitagabend im „Gasthof zur Eisenbahn“ in Ichenhausen sei Vogt mit einer überwältigenden Mehrheit von 100 Prozent aller Stimmen zum Direktkandidaten der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) für den Wahlkreis Neu-Ulm gewählt worden, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Damit werde Vogt zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 für Die Partei ins Rennen gehen und sich für die Interessen seiner Wähler in der Region starkmachen. Darüber hinaus ist er ebenfalls auf der Landesliste der Partei auf Listenplatz 29 vertreten.



Moritz Pius Vogt ist kein Unbekannter in der Region: Bereits zur Bezirks- und Landtagswahl 2023 kandidierte er als Spitzenkandidat für den Landkreis Günzburg. „Es ist mir eine große Ehre, erneut für diese wichtige Wahl als Aushängeschild der sehr guten Partei "Die Partei" ins Rennen gehen zu dürfen“, erklärte Vogt nach der Wahl. Er betonte, dass er weiterhin bedingungslos für die Interessen und Herzensangelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis 254 eintreten werde. Aktuell sammelt Die Partei im Wahlkreis Unterstützer-Unterschriften, um für die Bundestagswahl zugelassen zu werden.



Der Kreisverband Günzburg von Die Partei sieht in Vogt einen engagierten und bewährten Kandidaten, der mit seiner offenen und direkten Art sowie einer klaren Linie die politische Landschaft bereichert. „Wir freuen uns auf einen Wahlkampf voller kreativer Aktionen und einer Botschaft, die die Menschen bewegt“, so der Kreisverband der Partei. (AZ)

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis