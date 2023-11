E-Akte statt Papierstapel: Das Gericht in Günzburg wird digitaler

Ende Oktober haben die Amtsgerichte Memmingen, Neu-Ulm und Günzburg auf eine elektronische Akte umgestellt. Das ist das Ergebnis einer Digitaloffensive der Justiz.

Alle bayerischen Landgerichte und Oberlandesgerichte setzen inzwischen eine elektronische Akte in Zivilsachen ein. Was auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheint, wird in Zahlen greifbarer: Bis Ende 2025 müssen 127 Standorte mit etwa 15.000 Arbeitsplätzen mit der sogenannten E-Akte ausgestattet werden. Das teilt der bayerische Justizminister Georg Eisenreich ( CSU) mit. Und er sagt auch: "Wir wollen und werden das früher schaffen." Bis heute wurden mehr als 300.000 Verfahren rein elektronisch geführt. Inzwischen ist auch Günzburg so weit.

Bei den Amtsgerichten wurde die elektronische Aktenführung in Zivil- und Familiensachen zunächst in Straubing, Dachau und Regensburg pilotiert. Aufgrund der guten Erfahrungen hat zwischenzeitlich auch die Regeleinführung begonnen, wie das bayerische Justizministerium in einer Pressemitteilung schreibt: Am 30. Oktober 2023 stellten die Amtsgerichte Memmingen, Neu-Ulm und Günzburg auf die E-Akte in Zivilsachen um. Eisenreich sagt: "Die Welt wird immer digitaler. Die Justiz treibt die Digitaloffensive voran." Mit der Einführung auch in Günzburg verkürze man Verfahren und erspare Wartezeiten. Eisenreich bedankt sich bei auch bei Johann-Peter Dischinger, dem Direktor des Amtsgerichts Günzburg und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das "große Engagement bei der Digitalisierung der Justiz in Günzburg".

Auch Videotechnik ist neu in den Gerichten in Bayern

Bislang arbeiteten laut Pressemitteilung bereits 62 der 75 bayerischen Amtsgerichtsstandorte mit der E-Akte. Bis zum Ende dieses Jahres sollen auch alle übrigen Amtsgerichte die elektronische Akte in Zivil- und Familiensachen im Regelbetrieb einführen. Auch die Umstellung aller Landgerichte soll bald erfolgen. Der elektronische Rechtsverkehr ist bereits bei allen Gerichten im Freistaat eingeführt. Im Jahr 2022 wurden über 11 Millionen Nachrichten elektronisch mit Verfahrensbeteiligten ausgetauscht.

Die E-Akte gibt es nun auch in Günzburg. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Der Freistaat Bayern setzt neben der E-Akte auch auf Videotechnik. "Tausende Zivilprozesse werden an Bayerns Gerichten inzwischen digital als Videokonferenz geführt. Seit Juli 2021 haben alle 99 bayerischen Gerichte Zugang zu einer Anlage. Insgesamt wurden hierfür 151 Videokonferenzanlagen beschafft", berichtet der Justizminister. Nach einer erfolgreichen Pilotphase wurde der Einsatz eines Video-Konferenz-Tools bayernweit freigegeben. Allein im Jahr 2022 gab es 12.056 Videoverhandlungen und -anhörungen im Freistaat. Ob sich ein Verfahren für eine Videoverhandlung anbietet, entscheidet der jeweilige Richter/die jeweilige Richterin.

Auf dem Weg zu einem modernen Zivilprozess sieht der bayerische Justizminister aber noch erheblichen rechtspolitischen Handlungsbedarf. Vorschläge zur Modernisierung liegen vor. Er fordert das Bundesjustizministerium zu grundlegendem Handeln auf: "Die Zivilprozessordnung ist für die Papierakte gemacht, nicht für die elektronische Akte." Eine Modernisierung sei daher notwendig. "Der Bund muss jetzt tätig werden. Wir brauchen eine breit geführte Diskussion, die alle Akteure einbezieht: Gerichte, Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Wirtschaft, Verbraucherverbände", so Eisenreich. (AZ, sohu)

