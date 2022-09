Günzburg/Neu-Ulm

vor 36 Min.

Das ist der Neue im Bauernverband für den Kreis Günzburg/Neu-Ulm

Plus Thomas Graupner heißt der neue Geschäftsführer des BBV-Kreisverbandes Günzburg/Neu-Ulm. Wie er sich für die Landwirtschaft einsetzt und welche Herausforderungen er sieht.

Von Ralf Gengnagel

Jeder landwirtschaftliche Betrieb in der Region, ob klein oder groß, ob konventioneller oder Bio, soll seinen Platz in der Landwirtschaft finden, das liegt Thomas Graupner, dem neuen Geschäftsführer des BBV-Kreisverbands Günzburg/Neu-Ulm am Herzen. Graupner versteht sich als Vermittler, wenn es um die Belange der Landwirte geht. Wo die Landwirtschaft im Kreis Günzburg steht und welche Herausforderungen auf ihn und die Landwirte zukommen, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

