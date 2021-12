Quartier für Corona-Kritiker? Das steckt hinter dem "Naturkinderreich"

Plus Auf einer Wiese im Landkreis Neu-Ulm wird mithilfe von Spenden ein "Naturkinderreich" gegründet. Was steckt dahinter? Eine Spur führt zu "Klardenken Schwaben".

Ein bunter Wohnwagen, mehrere Anhänger und Zelte, eine Feuerstelle: Vom Feldweg aus könnte man meinen, auf der Wiese im Pfaffenhofer Ortsteil Niederhausen im Landkreis Neu-Ulm hat eine Schaustellerfamilie ihr Domizil aufgeschlagen. Aber nein. Die Wagen und Zelte sind das "Naturkinderreich Anna-Maria". Wem dieses "Reich" gehört, das ist auf den ersten Blick nicht klar. An einem verschneiten Mittwoch sieht es etwas verlassen aus. Einige Details deuten aber bereits darauf hin: Hier können Kinder malen, basteln, oder am Lagerfeuer sitzen. Eine normale Kindertagesstätte ist es trotzdem nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass sich dort vor allem Familien treffen, die die Corona-Maßnahmen kritisch sehen.