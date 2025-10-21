Icon Menü
Günzburg/Neu-Ulm: Tanzschule Corazón räumt beim Schwaben Dance Cup Pokale ab

Günzburg/Neu-Ulm

Tanzschule Corazón räumt beim Schwaben Dance Cup Pokale ab

Drei Formationen der Günzburger Tanzschule bringen Pokale aus Neu-Ulm mit nach Hause.
    Die Jazzdance Formation "Hearties" nahm erstmals an einem Wettbewerb teil und kam auf Anhieb auf Platz zwei.
    Die Jazzdance Formation "Hearties" nahm erstmals an einem Wettbewerb teil und kam auf Anhieb auf Platz zwei. Foto: Thomas Baur

    Erneut haben es drei Formationen der Tanzschule Corazón aus Günzburg bei einem Tanzwettbewerb aufs Treppchen geschafft und Pokale abgeräumt. Beim Schwaben Dance Cup in der Glacis Galerie traten Tänzerinnen und Tänzer in den Kategorien HipHop und Openstage gegen Teilnehmer aus Bayern und Baden-Württemberg an.

    Dabei schaffte es die Jazzdance Formation „Hearties“ von Trainerin Simone Baur bei ihrer allerersten Wettkampfteilnahme in der Altersklasse Kids/Openstage auf den zweiten Platz. Ebenfalls über Platz zwei konnte die Hip Hop Formation „TrueColours“ von Trainerin Carmen Deppé in der Altersklasse Teens 2 jubeln. Und die Kids-HipHop Formation „Footprints“ freute sich über Platz drei ihrer Altersklasse.

    Die Hip Hop Formation „Footprints" freute sich über Platz drei.
    Die Hip Hop Formation „Footprints" freute sich über Platz drei. Foto: Thomas Baur
    Die HipHop Formation "TrueColours" erreichte in der Altersklasse Teens 2 den zweiten Platz.
    Die HipHop Formation "TrueColours" erreichte in der Altersklasse Teens 2 den zweiten Platz. Foto: Thomas Baur

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

