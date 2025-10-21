Tanzschule Corazón räumt beim Schwaben Dance Cup Pokale ab

Erneut haben es drei Formationen der Tanzschule Corazón aus Günzburg bei einem Tanzwettbewerb aufs Treppchen geschafft und Pokale abgeräumt. Beim Schwaben Dance Cup in der Glacis Galerie traten Tänzerinnen und Tänzer in den Kategorien HipHop und Openstage gegen Teilnehmer aus Bayern und Baden-Württemberg an.

Dabei schaffte es die Jazzdance Formation „Hearties“ von Trainerin Simone Baur bei ihrer allerersten Wettkampfteilnahme in der Altersklasse Kids/Openstage auf den zweiten Platz. Ebenfalls über Platz zwei konnte die Hip Hop Formation „TrueColours“ von Trainerin Carmen Deppé in der Altersklasse Teens 2 jubeln. Und die Kids-HipHop Formation „Footprints“ freute sich über Platz drei ihrer Altersklasse.

Die Hip Hop Formation „Footprints" freute sich über Platz drei. Foto: Thomas Baur

Die HipHop Formation "TrueColours" erreichte in der Altersklasse Teens 2 den zweiten Platz. Foto: Thomas Baur

