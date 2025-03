Neue Ausstellung zu Frauenarbeit im Günzburger Heimatmuseum gibt Denkanstöße

Seit 2018 wandert die Ausstellung „Frauenarbeit hat viele Gesichter“ durch Deutschland. Aktuell ist sie bis 4. Mai im Heimatmuseum Günzburg zu sehen. Die Ausstellung im Rokokosaal dokumentiert Frauenarbeit in ihren vielen Facetten und Problemfeldern von der Industrialisierung bis zur Gegenwart. Initiiert wurde die Wanderausstellung ursprünglich vom Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) Diözesanverband Trier, um 2018 anlässlich des Karl-Marx-Jahres in der Stadt Trier auch die Arbeit der Frauen sichtbar zu machen. In die Region holten die Ausstellung Christine Wachter und Gabriele Ritzler vom Frauenbund Günzburg.

Das Ambiente hatte Stadtarchivar und Museumsleiter Raphael Gerhardt quasi vorrätig, der Rokokosaal im Heimatmuseum ist ideal für die vielen Gesichter der Frauenarbeit. In Kooperation mit dem Frauenbund entstand außerdem ein Begleitprogramm, das den Fokus auf Günzburg legt. Das Angebot ist breit: Am 27. März wird es zum Beispiel eine Führung geben, die die Weibspersonen, wie Frauen unter anderem im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm genannt wurden, anhand von Porträts vorstellt. Eine Podiumsdiskussion ist für den 30. März um 15 Uhr geplant, eine Museumsführung am 8. April um 18 Uhr und eine Veranstaltung im Rahmen des Museumsdonnerstags am 24. April um 19 Uhr.

Oberbürgermeister Jauernig: „Schön, wenn Gleichstellung eine normale Sache wäre“

Frauen in Günzburg gab und gibt es viele. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig erinnerte bei der Vernissage, die von Mia Weippert an der Harfe musikalisch begleitet wurde, an eine der ganz großen: „Kaiserin Maria Theresia herrschte im 18. Jahrhundert über das damals österreichische Günzburg, wir haben ihr unter anderem das Gebäude zu verdanken, in dem wir gerade sind. Auch Maria Theresia musste den Spagat zwischen Familie und Beruf hinbekommen. 16 Kinder und die Regierungsgeschäfte der Habsburgermonarchie mussten gemanagt werden. Eine wirkliche Gleichstellung haben wir in der Praxis aber immer noch nicht erreicht. Es wäre schön, wenn Gleichstellung und Wertschätzung eine normale Sache wären und nicht Gegenstand von Diskussionen.“

Lernen, höhere Schulabschlüsse erreichen, studieren, aber auch politisch und sozial aktiv zu sein, waren Ziele, die die Frauen des Bürgertums im 19. Jahrhundert anstrebten. Es waren mühsame Wege. Erst 1900 wurden Frauen zum Studium zugelassen, 1908 durften sie Mitglied in politischen Vereinen und Parteien werden, 1919 erhielten sie in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht. Zu einem Meilenstein der Frauenrechte wurde im Jahr 1949 das Grundgesetz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Ist damit alles geschafft? Auch dieser Frage widmet sich die Ausstellung.

Ausstellung im Günzburger Heimatmuseum zu Frauenarbeit gibt Denkanstöße

SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr aus Augsburg sagte zu den Lohn- und Chancenunterschieden zwischen Mann und Frau: „Bei keinem Thema geht es so langsam voran. Und im Moment müssen wir sogar aufpassen, dass wir keine Rückwärtsrolle hinlegen.“ Sie forderte: „Frauen gehören an alle Orte, an denen Entscheidungen getroffen werden.“ Der Applaus der Besucherinnen der Vernissage war ihr damit sicher. Erst am 7. März war Equal Pay Day, ein Tag, der der Beseitigung der geschlechterspezifischen Lohnlücke gewidmet ist. Wie sich zum Beispiel Robotik, Informationstechnik und zunehmend komplexere Systeme speziell auf die Frauenarbeit auswirken, ist noch völlig offen. Denkanstöße gibt die Wanderausstellung trotzdem. Die Macher mahnen, dass diese Entwicklung bisher weitgehend von Männern beeinflusst und gesteuert wurde.

Viel Zustimmung erhält Sabine Slawik, Diözesanvorsitzende des KDFB im Bistum Augsburg, für ihre Rede: „Frauen haben zu jeder Zeit vielfältige Leistungen gebracht. Sie sind Partnerin, Ehefrau, Mutter, Berufstätige, Erziehende, Pflegende, Haushaltsführende oder ehrenamtlich Engagierte.“ Sie empfiehlt, die Wanderausstellung mit Muße und etwas Zeit zu besuchen. Damit die Rechte von Frauen, die sich unsere Vorkämpferinnen mühsam erstritten haben, auch Bestand haben, weist Slawik auf die Kampagne „Starke Frauen – Starke Demokratie“ des KDFB Landesverbands Bayern hin. Frauen sollen zur aktiven politischen Teilhabe in der Kommunalpolitik ermutigt werden. Frauenarbeit hat viele Gesichter und das soll, da sind sich alle im Rokokosaal einig, so bleiben.