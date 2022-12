Günzburg

Neue B16-Brücke in Günzburg als Auftakt für weitere Bauwerke

Seit 2. Dezember 2022 ist nach zehnmonatiger Sperrung auf der B16 in Günzburg die neue Brücke über die Bahn befahrbar. Am Kreisverkehr zur Siemensstraße wurden der Bypass verlängert und der Verkehr vorfahrtsberechtigt. Zwischen Bahn und Donau wurde auf Höhe der Kläranlage ein neuer Kreisverkehr errichtet, der das neue Baugebiet am Auweg erschließen wird. Bei einer Pressekonferenz sprachen die Planer und Vertreter der Behörden und aus Politik über den Stellenwert der Baumaßnahmen.

Der Verkehr rollt wieder auf der B16 in Günzburg Richtung Norden. Besser als jemals zuvor. Die neue Brücke über die Bahnlinie Ulm– Augsburg hat drei Fahrspuren und der Bypass am Kreisverkehr Siemensstraße wurde um 200 Meter verlängert. Damit gibt es ein Nadelöhr weniger für Tausende Fahrzeuge auf der "Lebensader" B16. Kurz vor der Donaubrücke wurde ein zusätzlicher Kreisverkehr gebaut, der den geplanten neuen Günzburger Stadtteil am Auweg anbinden wird. Die Politiker aller Parteien sind sich einig: Die 8,5 Millionen Euro teure Baumaßnahme war sinnvoll und sogar nachhaltig.

