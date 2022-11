Neue Brücke für B16 in Günzburg wird am 2. Dezember geöffnet

Aufatmen in Günzburg: Nach elf Monaten wird die Großbaustelle an der B16 freigegeben. Warum es trotz Zeitpuffer zu vier Wochen Verspätung kam.

Die Anfragen beim Staatlichen Bauamt in Krumbach häuften sich in den vergangenen Tagen, wann die neu gebaute Brücke über die Bahnlinie für die B16 in Günzburg geöffnet wird. Nun hat Henrik Vosdellen, zuständig für Straßenbau im Landkreis, den Termin bekannt gegeben: Am 2. Dezember rollt der Verkehr wieder.

Für die Anlieger der Ulmer Straße, für alle Pendler sowie den Liefer- und Fernverkehr ist die Nachricht ein Segen. Nach elf Monaten Bauzeit ist auf der verkehrsreichen Nord-Süd-Verbindung auch ein Nadelöhr beseitigt. Am Kreisverkehr zur Siemensstraße wurde der Bypass in Fahrtrichtung Norden ertüchtigt. Die Fahrzeuge haben nun vor der Bahnbrücke eine längere Einlaufspur und bekommen die logische Vorfahrt. Damit ist der Unfallschwerpunkt beseitigt.

Die B16 war im Stadtgebiet Günzburg ab dem 11. Januar zwischen Kreisverkehr Siemensstraße und Kreuzung Auweg für den Verkehr komplett gesperrt. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Trotz ausreichend Zeitpuffer kam es zu vier Wochen Verspätung, weil es mit vielen Schnittstellen zu unvorhergesehenen Problemen kam. Zuletzt war zusätzlich der Kreisverkehr in den Herbstferien gesperrt, weil die Fahrbahndecke erneuert wurde.

