Neue Ladesäulen am Bezirkskrankenhaus Günzburg eingeweiht

Vor wenigen Tagen wurden auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Günzburg neue Ladesäulen für Elektro- und Hybridfahrzeuge offiziell eingeweiht. Mit insgesamt zehn Ladepunkten – darunter vier DC-Schnellladepunkte (Gleichstrom, 50 Kilowatt) und sechs AC-Ladepunkte (Wechselstrom, 22 Kilowatt) – erweitern die Bezirkskliniken Schwaben, die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und Energie Schwaben gemeinsam die Ladeinfrastruktur am Standort, das teilen die Bezirkskliniken in einer Pressemitteilung mit.

Besucher und Mitarbeiter können Ladesäulen an der Bezirksklinik in Günzburg nutzen

Die neuen Stationen stehen sowohl Mitarbeitenden der Kliniken als auch Besucherinnen und Besuchern gegen Gebühr zur Verfügung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität im Gesundheitswesen, heißt es weiter. Sie sind in der Parkharfe, nahe der neuen Pforte, zu finden. Die gemeinsame Umsetzung des Projekts unterstreicht laut Bezirkskliniken das nachhaltige Engagement der beteiligten Partner und ihre enge Zusammenarbeit in der Region. Der Standort sei bereits jetzt so weit vorbereitet, um bei höherem Bedarf auf insgesamt zehn AC-Ladepunkte und sechs DC-Ladepunkte – ohne weitere Baumaßnahmen – zu erweitern.

„Am Standort Günzburg soll im Jahr 2027 eine Ladeleistung von bis zu 100.000 Kilowattstunden erreicht werden. Das entspricht einer Strecke von etwa zwölf Erdumrundungen – ein anschauliches Beispiel dafür, welche Energie künftig durch die neuen Ladesäulen fließen wird“, sagt Nicolas Faust, Projektleiter Ladeinfrastruktur der Energie Schwaben. (AZ)