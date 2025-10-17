Icon Menü
Zehn neue Ladesäulen am Bezirkskrankenhaus Günzburg eingeweiht

Günzburg

Neue Ladesäulen am Bezirkskrankenhaus Günzburg eingeweiht

Die Bezirkskliniken Schwaben und die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach investieren gemeinsam in nachhaltige Mobilität. Zehn Ladepunkte stehen auch Besuchern zur Verfügung.
    Nicolas Faust (Projektleiter Ladeinfrastruktur Energie Schwaben), Dirk Weimann (Geschäftsführer Energie Schwaben), Stefan Brunhuber (Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben), Robert Wieland (Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach), Benjamin Englert (Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben) und Nicolas Kiechle (Direktor Klinikmanagement Günzburg). Foto: Sandra Schnepf, Bezirkskliniken Schwaben
    Nicolas Faust (Projektleiter Ladeinfrastruktur Energie Schwaben), Dirk Weimann (Geschäftsführer Energie Schwaben), Stefan Brunhuber (Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben), Robert Wieland (Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach), Benjamin Englert (Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben) und Nicolas Kiechle (Direktor Klinikmanagement Günzburg). Foto: Sandra Schnepf, Bezirkskliniken Schwaben

    Vor wenigen Tagen wurden auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Günzburg neue Ladesäulen für Elektro- und Hybridfahrzeuge offiziell eingeweiht. Mit insgesamt zehn Ladepunkten – darunter vier DC-Schnellladepunkte (Gleichstrom, 50 Kilowatt) und sechs AC-Ladepunkte (Wechselstrom, 22 Kilowatt) – erweitern die Bezirkskliniken Schwaben, die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und Energie Schwaben gemeinsam die Ladeinfrastruktur am Standort, das teilen die Bezirkskliniken in einer Pressemitteilung mit.

    Besucher und Mitarbeiter können Ladesäulen an der Bezirksklinik in Günzburg nutzen

    Die neuen Stationen stehen sowohl Mitarbeitenden der Kliniken als auch Besucherinnen und Besuchern gegen Gebühr zur Verfügung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität im Gesundheitswesen, heißt es weiter. Sie sind in der Parkharfe, nahe der neuen Pforte, zu finden. Die gemeinsame Umsetzung des Projekts unterstreicht laut Bezirkskliniken das nachhaltige Engagement der beteiligten Partner und ihre enge Zusammenarbeit in der Region. Der Standort sei bereits jetzt so weit vorbereitet, um bei höherem Bedarf auf insgesamt zehn AC-Ladepunkte und sechs DC-Ladepunkte – ohne weitere Baumaßnahmen – zu erweitern.

    „Am Standort Günzburg soll im Jahr 2027 eine Ladeleistung von bis zu 100.000 Kilowattstunden erreicht werden. Das entspricht einer Strecke von etwa zwölf Erdumrundungen – ein anschauliches Beispiel dafür, welche Energie künftig durch die neuen Ladesäulen fließen wird“, sagt Nicolas Faust, Projektleiter Ladeinfrastruktur der Energie Schwaben. (AZ)

