Neue Leitungen für die Krankenhausstraße: Strecke ab Dienstag nur einspurig befahrbar

Ab Dienstag, 16. September, beginnt der letzte große Bauabschnitt der Stadtwerke Günzburg für dieses Jahr. Sie erneuern Wasserleitungen und verlegen Fernwärmeleitungen in der Krankenhausstraße auf Höhe des Landratsamts. Aus diesem Grund ist die Krankenhausstraße für die Dauer der Arbeiten nur einspurig befahrbar, wie die Stadt Günzburg mitteilt.

Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt: Ab dem 16. September beginnt der erste Abschnitt, stadteinwärts ist die Krankenhausstraße währenddessen gesperrt. Stadtauswärts kann sie während dieses ersten Abschnitts befahren werden. Je nach Bauablauf des ersten Abschnitts und Wetter wechseln die Arbeiten nach etwa zwei bis drei Wochen auf die andere Straßenseite, weshalb die Krankenhausstraße dann stadtauswärts gesperrt ist. Ab diesem Zeitpunkt kann die Krankenhausstraße in diesem Bereich auf Höhe des Landratsamts ausschließlich stadteinwärts befahren werden.

Während der Sommerferien wurde am Josef-Seitz-Platz fleißig gearbeitet und alle Leitungen und Hausanschlüsse von den Stadtwerken pünktlich fertiggestellt. Wie angekündigt sind zum Schulbeginn der Josef-Seitz-Platz, die Straße „Am Stadtbach“ sowie die Sedanstraße wieder aus allen Richtungen befahrbar. Bis voraussichtlich Mitte Oktober geht es in der Krankenhausstraße im direkten Anschluss zum Josef-Seitz-Platz weiter. Auch hier müssen die Wasserleitungen dringend erneuert werden. Zudem werden Fernwärmeleitungen verlegt.

Busbetrieb findet wieder wie gewohnt statt

Folgende Umleitung gilt für den motorisierten Verkehr ab Dienstag, 16. September: Stadteinwärts von der Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße kommend über die Goethestraße, die Christa-Wall-Straße, den Steppachweg, die Augsburger Straße und die Sedanstraße. Kunden der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der AOK sowie Nutzer der Tiefgarage Altstadt folgen dieser Umleitung ebenfalls. Stadtauswärts erfolgt die Umleitung im zweiten Abschnitt in umgekehrter Reihenfolge. Für Anwohner und Besucher des Landratsamtes bleibt die Zufahrt in die Krankenhausstraße bestehen, der Parkplatz des Landratsamtes ist ebenfalls erreichbar. Der Busbetrieb findet ab dem 16. September wieder wie gewohnt statt. Das bedeutet, dass die in den Steppachweg verlegten Ersatzhaltestellen entfallen und die Bushaltestelle „Am Stadtbach“ wieder angefahren wird. Alle Informationen sowie den Umleitungsplan gibt es auch online unter www.offene-wege.de (AZ)