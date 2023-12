Neue Online-Plattform erleichtert die Kindergarten-Anmeldung

Das Elternportal "Little Bird" wird im Januar im Stadtgebiet Günzburg eingeführt und soll nicht nur das Prozedere für die Eltern vereinfachen. So funktioniert es.

Gute Nachrichten für Eltern in Günzburg: Ein neues Online-Portal vereinfacht die Kitaplatz-Suche und -Anmeldung in allen Kindertageseinrichtungen im Günzburger Stadtgebiet. Zugute kommt die Lösung aber nicht nur den Eltern, teilt die Stadt Günzburg in einer Pressemitteilung mit: Auch für die Stadtverwaltung und die Einrichtungen werde vieles leichter.

Die Stadt wird das Portal mit dem Namen "Little Bird" am 8. Januar 2024 zusammen mit dem dazugehörigen digitalen Verwaltungssystem offiziell freischalten. "Wir freuen uns, dass wir in Günzburg nun eine weitere wichtige Verwaltungsaufgabe digitalisieren konnten. Damit finden Eltern leichter zu einem Betreuungsplatz und auch die Kindertagesstätten haben mehr Übersicht", sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Unter der Internetadresse https://portal.little-bird.de/Günzburg können Eltern unter anderem angeben, ab wann sie einen Platz wünschen oder welche Öffnungszeiten für sie wichtig sind. Die verschiedenen Einrichtungen informieren im Portal auf einer eigenen Profilseite über ihr Angebot. Die Anfrage für einen Betreuungsplatz kann direkt online gestartet werden.

Eine Zu- oder Absage für den Kitaplatz gibt es maximal nach einem Jahr

Für die Online-Anmeldung ist eine einmalige Registrierung für das Elternportal erforderlich. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen sind ab der Geburt der Kinder möglich, erklärt die Stadt. So funktioniert es: Eltern können bis zu fünf Vormerkungen in verschiedenen Einrichtungen mit den Prioritäten 1 bis 5 einreichen. Eine Zu- oder Absage erhalten Eltern maximal zwölf Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn. Im Fall einer Absage können die Prioritäten neu vergeben. Das neue Kita-Verwaltungssystem verfügt zudem über einen automatischen Prüfmechanismus, der für Chancengleichheit bei der Platzvergabe sorgt. Er verhindert, dass manche Eltern mehrere Plätze angeboten bekommen und blockieren, während andere leer ausgehen oder unnötig lange auf ein Angebot warten müssen.

"Little Bird" ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Ausfüllhilfen in weiteren Sprachen stehen auf der städtischen Website und auf der Webseite von "Little Bird" zur Verfügung. Vorteile bringt die Lösung auch für die Stadtverwaltung und die Kindertageseinrichtungen, denn alle Vorgänge lassen sich nun mit wenigen Klicks über das Verwaltungssystem bearbeiten. Zeitaufwändige Mehrfacheingaben oder Belegungsabgleiche entfallen. Änderungen sind sofort systemweit sichtbar. Alle Daten einheitlich zur Verfügung. Zudem wird die Bedarfsplanung für Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze mit dem neuen System vereinfacht und übersichtlicher.

Nicht nur die Stadt Günzburg nutzt dieses Portal

Eltern, die ihr Kind zum jetzigen Zeitpunkt bereits bei einer Kita angemeldet und noch keine Zusage haben, müssen sich nochmals online anmelden. Die Einrichtungen informieren entsprechend über die weitere Vorgehensweise. Die Aufnahmekriterien der jeweiligen Einrichtungen bleiben unverändert. Mit der Nutzung von "Little Bird" können Eltern jederzeit online den aktuellen Stand ihrer Vormerkungen einsehen. Das Programm wurde im Jahr 2009 von Anke Odrig gegründet, weil sie als Mutter selbst erfahren musste, wie kompliziert der Weg zu einem Betreuungsplatz für das eigene Kind sein kann. Aus dem Start-up ist inzwischen der führende Spezialist in diesem Bereich geworden. Heute setzen bundesweit bereits über 400 Kommunen, Landkreise und Träger auf die Lösungen des Familienunternehmens, informiert die Stadt Günzburg. (AZ)

