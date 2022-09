Neue Räume für die Seniorengemeinschaft des Landkreises

Plus Bisher war der Verein mit seinem Büro im Kolpingheim untergebracht. Nun hat er eine neue zentral gelegenere Heimat gefunden. Renoviert haben die Mitglieder selbst.

"Geben ist seliger denn nehmen" – mit diesem Zitat aus der Apostelgeschichte begann Wolfgang Mayer, der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg, sein Grußwort zur offiziellen Einweihung der neuen Geschäftsräume dieser Einrichtung für die partnerschaftliche Hilfe für Senioren. Auf Initiative der Kolpingfamilien im Landkreis Günzburg unter der Federführung von Waltraud Stricker wurde der Verein vor acht Jahren aus der Taufe gehoben und nahm im Oktober 2014 seine Arbeit auf. Was dann folgte, ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.