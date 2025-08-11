Neue Vorstandschaft des Leo-Clubs Günzburg Schwaben

Der Leo-Club Günzburg Schwaben hat seine Vorstandschaft für das Amtsjahr 2025/26 gewählt. Neuer Präsident ist Florian Wiesheu, der damit Katja Scharlach ablöst. Vize-Präsidentin ist Stefanie Hutter. Das Amt des Sekretärs übernimmt David Scharlach, Sebastian Eckel bleibt wie im Vorjahr als Schatzmeister aktiv. Die Mitglieder des Leo-Clubs engagieren sich ehrenamtlich für soziale Projekte im Landkreis Günzburg. Zu den Aktionen zählen unter anderem Verkaufsstände bei Veranstaltungen sowie „Ein-Teil-Mehr“-Aktionen in Supermärkten, bei denen Lebensmittelspenden gesammelt werden. Mit den erzielten Einnahmen werden beispielsweise Stipendien vergeben und sozial benachteiligte Menschen in der Region unterstützt. Für seine Amtszeit hat sich Florian Wiesheu unter anderem vorgenommen, neue Mitglieder für den Club zu gewinnen und die Zusammenarbeit mit dem Lions Club weiter auszubauen. Mit dieser Ausrichtung möchte der Club seine erfolgreiche Arbeit im Landkreis fortsetzen und auch im kommenden Jahr wichtige Hilfsprojekte auf den Weg bringen.

