Neuer ärztlicher Leiter für Strahlentherapie

Die Strahlentherapie im medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Günzburg steht unter neuer Regie: Dr. Farkhad Manapov hat die ärztliche Leitung übernommen und tritt damit die Nachfolge von Dr. Katharina Barkhausen an. Der Facharzt für Strahlentherapie freut sich auf die neue Herausforderung bei dem medizinischen Versorgungsunternehmen: „Als ärztlicher Leiter ist die neue Position für mich mit viel Verantwortung verbunden. Ich freue mich, die Versorgung mit Strahlentherapie in der Region zu sichern und weiterzuentwickeln.“ Manapov hat bereits während seiner Doktorarbeit in der Strahlentherapie geforscht und sich für dieses Fachgebiet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München habilitiert. In den vergangenen Jahren hat er sich auf Kombinationstherapien spezialisiert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit möchte er in Günzburg weiter vorantreiben. Der Facharzt bringt auch Erfahrungen mit neueren Ansätzen in die Therapieplanung mit ein – etwa mit molekularbiologischen, sogenannten zielgerichteten Therapien.

