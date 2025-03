Neuer Friedhofsbagger für Günzburg

Die Stadt Günzburg hat einen neuen Friedhofsbagger angeschafft. Dieser moderne Bagger wird ab sofort für die Pflege und Instandhaltung der städtischen Friedhöfe eingesetzt und soll die Arbeit der Friedhofsmitarbeiter erheblich erleichtern, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der Hansa APZ 131 zeichnet sich laut Angaben der Stadtverwaltung durch seine kompakte Bauweise und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Er ist ideal für enge Platzverhältnisse und kann sowohl für Erdarbeiten als auch für die Pflege von Grünflächen eingesetzt werden. Der dreirädrige Bagger kann schnell so umgebaut werden, dass er auch mit zwei Rädern durch die schmalen Wege zwischen den Gräbern fahren kann. So können auch Gräber in schwer zugänglichen Bereichen bearbeitet werden. Durch sein geringes Gewicht werden die Friedhofswege geschont und weniger geschädigt.

„Mit dem neuen Minibagger investieren wir in die Zukunft unserer Friedhöfe und verbessern die Arbeitsbedingungen für unser Team“, erklärt Günzburgs Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt-Werth. „Der Bagger ist nicht nur leistungsstark, sondern auch besonders wendig und effizient, was uns ermöglicht, die Friedhöfe in Günzburg noch besser zu betreuen.“

Die Anschaffung des neuen Friedhofsbaggers ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der Stadt, die Infrastruktur und die Dienstleistungen für die Bürger zu verbessern. „Wir möchten, dass unsere Friedhöfe nicht nur Orte des Abschieds sind, sondern auch der Erinnerung und des Respekts. Gutes Personal und gutes Gerät bilden dabei den Grundstein“, sagt Georg Weishaupt-Werth. (AZ)