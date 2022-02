Günzburg

vor 32 Min.

Neuer Testlauf für die Ampeln am Polizeiohr in Günzburg

Am sogenannten Polizeiohr in Günzburg wird die Schaltung für die drei Ampelanlagen zwischen B16, Lindenallee und Augsburger Straße ab Montag, 7. Februar 2022, erneut verändert. Dann soll der Verkehr besser fließen und es sollen weniger Staus entstehen.

Plus Ab Montag beginnt am Polizeiohr in Günzburg ein neuer Testlauf für die drei Ampelanlagen. Das Staatliche Bauamt hat einige Änderungen geplant.

Von Bernhard Weizenegger

Tausende Fahrzeuge fahren jeden Tag durch Günzburg. Das sogenannte Polizeiohr verbindet den Verkehr von der B16 zur Stadt und Richtung Burgau und Offingen. Das Zusammentreffen an drei Ampelanlagen bringt jedoch Probleme. Vor allem morgens und am späteren Nachmittag entstehen zu den Stoßzeiten oft Staus. Das Staatliche Bauamt reagiert nach massiven Beschwerden: Ab Montag werden die Ampelschaltungen und eine Vorfahrtsregelung verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen