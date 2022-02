Neuer Volontär für die Günzburger Zeitung

Felix Gnoyke verbringt das erste Jahr seiner Ausbildung in Günzburg. Was er bisher gemacht hat.

Seit Anfang Februar gibt es ein neues Gesicht in der GZ-Redaktion: Felix Gnoyke. Er ist 24 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Blankenloch, einem Ort in der Nähe von Karlsruhe. Wie viele Jungs spielte und schaute er am liebsten Fußball. Schnell wuchs das Interesse am Sport, und der erste Berufswunsch war geboren: Sportkommentator. Ein erster Schritt in Richtung Journalismus. Doch eigene Erfahrungen sammelte er in einem anderen Bereich.

Von der Technik, über den Sport, bis hin zur Politik

Während der Schulzeit beschäftigte er sich mit neuester Technik und drehte mit 15 Jahren erste Videos für Youtube. Die Arbeit vor der Kamera machte ihm Spaß, deshalb ging er nach dem Abitur an die Popakademie nach Stuttgart. Dort begann er eine Ausbildung zum Sprecher und Moderator. Währenddessen moderierte er verschiedene Podcasts, bei einem Online-Radio und zwei Unicef-Veranstaltungen. Neben seinen Leidenschaften für Sport und Kultur war er stets interessiert am tagesaktuellen, politischen Geschehen. Dieses Interesse wollte er für seine berufliche Laufbahn vertiefen und entschied sich nach der Ausbildung, doch noch zu studieren.

Im Bachelorstudiengang Politikwissenschaft und Soziologie erlernte Felix Gnoyke (Kurzzeichen: fmg) die theoretischen Grundlagen. Dies half ihm, komplexe Sachverhalte verstehen und erklären zu können. Eine Eigenschaft, die er bei seiner journalistischen Arbeit oft benötigt und ihn antreibt: "Ich möchte Informationen für jeden verständlich und zugänglich machen. In einer immer komplexeren Welt voller Nachrichten ist guter Journalismus wichtiger denn je." Während seines Studiums entdeckte er die Freude am Drehen von Videos wieder. Auf zwei Kanälen widmete er sich sportjournalistischen Themen. Bei einem Praktikum beim Fernsehsender Sky Sport News lernte er, dieses Wissen in der Praxis einzusetzen. Um den Nachrichtenalltag außerhalb des Sports kennenzulernen, trat er danach eine Praktikantenstelle beim Bayerischen Rundfunk in München an.

Zweimal Fernsehen und jetzt doch zur Zeitung

Warum dann zur Zeitung? "Die Frage wird mir oft gestellt. Ich mochte es schon immer, die Texte für Moderationen zu schreiben, wollte aber gerne tiefgehender recherchieren und die Menschen hinter den Geschichten kennenlernen. Außerdem ist es spannend, die Verbindung von Print- und Online-Journalismus zu erleben." Deshalb bewarb er sich im Anschluss an sein Bachelorstudium für ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen und bekam einen der zwölf Plätze.

Die zweijährige Ausbildung zum Redakteur begann im Januar mit einem Einführungsmonat. Dort lernte er zusammen mit den anderen Jungvolontären die Grundlagen journalistischen Arbeitens. Nun ist der 24-Jährige in der Lokalredaktion in Günzburg, wo er ein Jahr seiner Ausbildung verbringen wird. Danach wird er in die Zentrale nach Augsburg zurückkehren. Dort ist ab Februar seine Vorgängerin Julia Greif im Einsatz. Während seiner Zeit in Günzburg wird er vor allem für die Stadt Leipheim zuständig sein und diese journalistisch betreuen. "Aktuell ist noch vieles unbekannt, umso mehr freue ich mich darauf, Leipheim und seine Menschen kennenzulernen." (AZ)