Neuer Vorschlag für weniger Lärm entlang der A8

Stadtrat Hans Kaltenecker will nach dem Aus für ein generelles Tempolimit eine andere Lösung durchsetzen, damit die Günzburger Stadtteile weniger Lärm ertragen müssen.

Ein Tempolimit auf der Autobahn? Kaum eine Frage wird so kontrovers diskutiert und der jeweilige Standpunkt so vehement vertreten. Während der altbekannte Slogan "Freie Fahrt für freie Bürger" von einem Teil der Bevölkerung als eine Art Grundrecht angesehen wird, vertreten andere die Meinung, dass Klimaschutz und Sicherheit höher zu bewerten sind. Nicht zu vergessen sind in dieser Diskussion die Menschen, die in der Nähe von Autobahnen wohnen – und mit immer größeren Beeinträchtigungen leben müssen. Der Ausbau von Autobahnen und das erhöhte Verkehrsaufkommen führen dazu, dass auch der Lärm immer größer wurde. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass es (vorerst) kein generelles Tempolimit auf der A8 geben wird, das hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr in einem Schreiben deutlich gemacht. Neun Bürgermeister entlang der Autobahn von Günzburg nach Adelzhausen hatten in einer gemeinsamen Resolution ein Tempolimit für die A8 gefordert. Der Günzburger Stadtrat und UWB-Fraktionsvorsitzende Hans Kaltenecker drängt nun auf eine andere Lösung.

Das Aus für ein flächendeckendes Tempolimit begründete das Bundesverkehrsministerium damit, dass Verbote und Beschränkungen des fließenden Verkehrs nur dort verhängt werden dürfen, wo wegen besonderer Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht. Stattdessen sollen fünf weitere LED-Anzeigen an der Autobahn zwischen Leipheim und Adelsried aufgestellt werden. "Damit ist die Lösung gescheitert, die den Bewohnern der Stadtteile Leinheim, Deffingen und Wasserburg immer als mögliche Lösung für einen verbesserten Lärmschutz signalisiert wurde", kommentiert der UWB-Fraktionsvorsitzende das Aus für das generelle Tempolimit.

Günzburg vermisst Unterstützung bei Lärmschutz für A8-Anwohner

"Eine eingereichte Petition der Leinheimer Bürgerinnen und Bürger wurde abgelehnt, ein Treffen mit Klaus Holetschek, damals noch Bürgerbeauftragter, lief total ins Leere. Trotz der Zusage, sich um den Vorgang zu kümmern, haben wir nie mehr etwas Positives in Sachen Lärmschutz von ihm gehört", kritisiert Kaltenecker. Die Günzburger Stadtteile seien weiter von einem unzumutbaren Lärm betroffen. Kaltenecker dankte in der jüngsten Stadtratssitzung Oberbürgermeister Gerhard Jauernig für seine bisherigen Bemühungen, für die Anlieger der A8 eine Verbesserung zu erzielen. "Wir wissen wie aufwendig, langatmig und letztendlich frustrierend es ist, hier mit dem Begriff "Hinhaltetaktik" versehenen Prozess sich beschäftigen zu müssen. Aber ohne Unterstützung der Landes- beziehungsweise Bundespolitik gibt es keine Chance. Und diese Unterstützung fehlt", wird Kaltenecker deutlich.

Da das Tempolimit vom Tisch ist, könnte laut Kaltenecker ein möglicher Lösungsvorschlag die Kombination aus Lärmschutz und Photovoltaikanlagen sein. An vielen anderen Stellen von Autobahnen wird diese Möglichkeit genutzt, um Strom zu produzieren und gleichzeitig Lärmschutz zu betreiben. "Es geht hier nicht darum, einen komplett neuen Lärmschutzwall zu errichten, sondern lediglich die bestehenden Lücken zu schließen, die für den Lärm in den Stadtteilen verantwortlich sind. Mit dem Strom könnten die Stadtteile und die Gewerbegebiete entlang der Autobahn versorgt werden. Und es würde wieder ruhiger werden in den Stadtteilen", zählt Kaltenecker die Vorteile auf.

Die UWB-Fraktion bat Oberbürgermeister Jauernig, in der Stadtratssitzung seine Kontakte zur Landes- und Bundespolitik sowie den Fachämtern zu nutzen, um diese vielleicht letzte Lösung für einen Lärmschutz an der A8 prüfen zu lassen. Jauernig sagte zu, diese Möglichkeit weiterzugeben. Er kritisierte zugleich die Verantwortlichen in München und Berlin, "die uns an der langen Hand verhungern lassen". Das dürfe nicht sein, die Menschen vor Ort haben einen besseren Lärmschutz verdient.