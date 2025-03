Neuer Vorstand bei der Wasserwacht Günzburg

Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Günzburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurden wichtige Positionen neu besetzt, um die Zukunft der Ortsgruppe weiter zu gestalten. Vorsitzende bleibt Ramona Weber, zu ihrem Stellvertreter wurde Anton Meingassner gewählt. Technische Leiterin bleibt Sabine Benke, ihr Stellvertreter ist Günter Werner. Lea Leix und Johanna Reiter wurden zu den Jugendleitern gewählt. Der bisherige Vorstand blickte in seinem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Leider konnten aufgrund des fehlenden Hallenbades und der hochwasserbedingten Schließung des Waldbades nur sehr wenige Aktionen im Wasser stattfinden, trotzdem war die Ortsgruppe vor allem in der Jugendarbeit sehr aktiv.

Der neue Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachwuchsarbeit weiter zu stärken, neue Mitglieder zu gewinnen und das Ausbildungsangebot auszubauen. Derzeit hoffen die Mitglieder der Wasserwacht sehr auf die Wiedereröffnung des Hallenbades in Leipheim, um dort wieder ein regelmäßiges Training der Aktiven und Schwimmkurse für Kinder anbieten zu können. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, sich über die Arbeit der Wasserwacht zu informieren oder selbst aktiv zu werden.