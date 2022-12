Neuer Vorstoß für ein Tempolimit auf der A8 bei Günzburg

Plus Gerhard Jauernig und acht weitere Bürgermeister wollen die zulässige Geschwindigkeit auf der A8 reduzieren. Sie lassen sich nicht von einem negativen Bescheid entmutigen.

Acht Bürgermeister und ein Oberbürgermeister aus der Region treten geschlossen auf, wenn es um die Zukunft der A8 geht. Sie alle wollen ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf dem Streckenabschnitt zwischen Günzburg und Adelzhausen. Ferner fordern sie ein Lkw-Überholverbot an Steigungen sowie die langfristige Installation von Telematik-Anlagen, die den Verkehr je nach Bedarf regeln beziehungsweise beeinflussen. Die gemeinsame Resolution ist unterzeichnet von Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sowie den Bürgermeistern von Burgau, Jettingen-Scheppach Adelsried, Horgau, Adelzhausen, Dasing, Zusmarshausen sowie Friedberg. Denn ein erster Vorstoß war nicht von Erfolg gekrönt.