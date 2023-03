Günzburg

An der Ulmer Straße in Günzburg soll ein neues Mehfamilienhaus entstehen

Auf diesem Areal an der Ulmer Straße soll ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen und Ferienwohnungen entstehen.

Plus Im Westen von Günzburg ist ein Gebäude mit mehreren Wohnungen und Ferienwohnungen geplant. Es gibt vereinzelt Kritik an dem Vorhaben in der Ulmer Straße.

Von Michael Lindner

Ein neues Mehrfamilienhaus ist in Günzburg auf dem Areal zwischen der Ulmer Straße und der Wohnanlage Alois-und-Ruth-Mengele-Haus im Westen der Stadt nahe McDonalds geplant. In dem Neubau sollen neben Privatwohnungen auch mehrere Ferienwohnungen entstehen. Im Bauausschuss stimmten mit Angelika Fischer und Martin Endhardt (beide GBL/Grüne) gegen das Vorhaben, elf Mitglieder des Gremiums befürworteten das Projekt. So soll es aussehen.

Der Bauherr möchte ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen und sechs Ferienwohnungen auf der bislang ungenutzten Fläche verwirklichen. Bereits vor drei Jahren war das Vorhaben Thema im Bauausschuss, der Vorbescheid für den Neubau wurde von den damaligen Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig erteilt. In der Zwischenzeit reduzierte sich die Zahl der Wohnungen von sechs auf vier. Die Anzahl der Stellplätze liegt weiterhin bei deren zwölf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

