42 Hektar Flächen für das Ökokonto der Stadt Günzburg

Auf zwei Flächen mit einer Größe von rund 42 Hektar im Bereich der Vollmerseen in den Gemarkungen Riedhausen und Reisensburg soll ein kommunales Ökokonto eingerichtet, die Umsetzung der Maßnahmen gestaffelt im Einvernehmen mit den Pächtern erfolgen. Das hat der Günzburger Stadtrat in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Die sogenannten Ökopunkte, die sich aus den Maßnahmen sowie aus der Verzinsung ergeben, sollen ausschließlich der kommunalen Bauleitplanung und Projekten der Stadt Günzburg dienen. Damit kann diese unter anderem jederzeit und ohne Vorlaufzeit auf ihre diese zurückgreifen und Bauleitplanungen spürbar beschleunigen. Mit dem Beschluss erreiche man im Rahmen der kommunalen Baurechtplanung weitaus mehr Möglichkeiten, als wenn man auf dem Markt nach Ausgleichsflächen suchen müsste.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ökokonto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis