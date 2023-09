Neues Programm im Forum am Hofgarten: Von Stefan Mross bis Maxi Schafroth

Im Oktober beginnt die neue Spielzeit im Forum am Hofgarten. Im Herbst und Winter ist von Schlagern über Musical bis hin zu Kabarett alles geboten.

Abwechslungsreich und erfrischend liest sich das kulturelle Programm des Forums am Hofgarten für die Saison 2023/2024. Ab Oktober beginnt die neue Spielzeit. Zu sehen gibt es dann neue Gesichter, aber auch alte Bekannte. Ein Überblick.

Den Startschuss macht am Mittwoch, 4. Oktober, Schlagerstar Stefan Mross mit seinem Programm „Immer wieder Schlager“. Livemusik, eine eindrucksvolle Bühnenshow und bekannte Gäste aus der Schlagerbranche stehen auf der Bühne. Familien kommen am Donnerstag, 5. Oktober, auf ihre Kosten: In dem Familienmusical „Jan & Henry 2“ begeben sich zwei Erdmännchen auf eine knifflige Spurensuche. Sinfonische Blasmusik der Spitzenklasse gibt die Süddeutsche Bläserphilharmonie am Sonntag, 15. Oktober, zum Besten. Seit fast 40 Jahren spielt Autor, Regisseur und Kleinkunstpreisträger Gerd Dudenhöffer seine „Ein-Person-Volkstheater-Stücke“. Am Donnerstag, 19. Oktober, gastiert der Buchstaben-Verdreher mit seinem Programm „DEJA VU 2“ in Günzburg.

Am 4. November findet der erste Theatererlebnistag im Forum statt. Zu sehen ist unter anderem das Stück „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ mit Schauspielerin Linda Prinz. Foto: Monika Forster

Die Mitglieder der Musikkapelle Waldstetten stehen am Sonntag, 22. Oktober, auf der Forums-Bühne und präsentieren einen Egerländer Blasmusikabend. Mit „Bezahlt wird nicht“ ist am Donnerstag, 26. Oktober, eine Komödie von Dario Fo im Forum am Hofgarten geplant, die von den Darstellern des Landestheaters Schwaben inszeniert wird. Am Sonntag, 29. Oktober, kommen Musikfreunde beim Auftritt des Bezirksjugendorchesters auf ihre Kosten.

Halloween-Familiendisko am 27. Oktober im Forum am Hofgarten

Am 27. Oktober findet während der Sternenacht eine Halloween-Familiendisko im Forum statt: Jeder, der tanzen und einen Blick hinter die Kulissen des Forums werfen möchte, ist willkommen. Es gibt Popcorn, Snacks und Getränke. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Veranstaltungshaus. Der Eintritt ist frei. Los geht's um 18 Uhr, mit gruseliger Verkleidung macht die Veranstaltung doppelt Spaß.

Am Donnerstag, 26. Oktober, um 20 Uhr spielt das Landestheater Schwaben "Bezahlt wird nicht" im Forum am Hofgarten. Foto: Karl Foster

Ein besonderes Erlebnis erwartet Theaterfans am Samstag, 4. November. Beim ersten „SchauSpielTag. In Günzburg.“ dreht sich im Forum am Hofgarten alles ums Thema „SchauSpiel“. Kinder ab vier Jahren können ab 13 Uhr zwei verschiedene Theaterstücke des Landestheaters Schwaben besuchen, dazu passende Workshops absolvieren, sich schminken lassen, basteln und vieles mehr. Auch ein Blick hinter die Kulissen des Forums ist möglich. Um Anmeldung wird bis 20. Oktober unter kulturamt@forum.guenzburg gebeten.

Kabarettist Maxi Schafroth tritt mit "Faszination Bayern" auf

In „Faszination Bayern" bringt der Memminger Kabarettist Maxi Schafroth seinen Zuschauern die Vielseitigkeit des flächenmäßig größten Bundeslandes näher. Am Samstag, 18. November, testet er den Humor des Günzburger Publikums. Eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Forums am Hofgarten ist das Jahreskonzert der Stadtkapelle Günzburg, das am Samstag, 25. November, stattfindet. Zu den „alten Bekannten“ des Günzburger Forums zählen auch Die Paldauer. Mit ihrem Weihnachtsprogramm sind sie am Sonntag, 3. Dezember, auf der Bühne zu sehen. Tenor Pavarocky gibt am Dienstag, 5. Dezember, ebenfalls ein besinnliches Konzert.

Weihnachtlich wird es mit dem Blechbläser-Ensemble Harmonic Brass am Mittwoch, 13. Dezember. Die fünfköpfige Gruppe präsentiert festliche Stücke, unter anderem von J.S. Bach und Georg Friedrich Händel sowie berührende Choräle, Adventsmusik aus aller Welt, Weihnachtsfilm-Klassiker und Geschichten rund ums Fest.

Bei diesem Comedy-Event ist Dialekt Pflicht: Hillu’s Herzdropfa stehen am Freitag, 15. Dezember, mit ihrem Programm „Unser hailigs Dialektle“ auf der Bühne. Bekannt sind Hiltrud Stoll und Franz Auber aus Fernseh-Auftritten. Am Samstag, 23. Dezember, wird es stimmungsvoll, wenn „Die klingende Bergweihnacht“ im Forum am Hofgarten auf die Bühne gebracht wird. Mit dabei sind unter anderem Patrick Lindner, Alexandra Hofmann, Bata Illic und Geri, der Klostertaler. Den Abschluss des Jahres bildet der Silvesterball, veranstaltet von Gastronom Gurdev Daniel Singh am Sonntag, 31. Dezember.

Ausblick auf 2024: Dschungelbuch und Hexe Hillary

Am Mittwoch, 3. Januar, ist das Musical „Dschungelbuch“ zu sehen. Präsentiert wird es vom Theater Liberi. Das Chiemgauer Volkstheater steht am Sonntag, 7. Januar, auf der Bühne. Die BR Brettl Spitzen spielen am Freitag, 12. Januar, im Günzburger Forum. Weitere Highlights sind „Hexe Hillary geht in die Oper“ am 9. März, inszeniert vom Jungen Landestheater Schwaben, eine Skandinavien-Live-Reportage von Sandra Butscheike und Steffen Mender mit Videosequenzen, Drohnenaufnahmen und Bildern am 10. März und Willy Astor am 25. April.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm finden Interessierte im Internet unter www.forum-am-hofgarten.de. Karten gibt es im Forum am Hofgarten. (AZ)