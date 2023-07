Günzburg

Neues Waffel-Café in Günzburg: So süß schmeckt der Neuanfang

Plus Leckereien von früh bis spät: Mit der neuen "Waffle Lounge" in der Günzburger Innenstadt erfüllt sich Yasemin Sahin einen Traum. Die Gastronomin bewies Mut.

Von Nadine Ballweg

Den ersten Stammkunden hat Yasemin Sahin schon. Ein älterer Herr besucht ihre "Waffle Lounge" seit der Eröffnung am vergangenen Mittwoch täglich, um sich eine hausgemachte Waffel zu holen. Doch auch Schülerinnen und Schüler machen seitdem oft Halt im neuen Café, das die 33-Jährige aus Kötz vergangenen Mittwoch mit ihrem Mann am Marktplatz in Günzburg eröffnet hat. Dort backt Sahin täglich frische Waffeln und bringt einen frischen, süßen Wind in die Fußgängerzone. Bis zur Verwirklichung ihres Traumes benötigte die Gastronomin Mut.

Die Idee, ein Café zu eröffnen, kam ihr erst im Februar. Seitdem hat sich viel getan: In knapp drei Monaten renovierten Sahin und ihr Mann die Räumlichkeiten, die zuletzt als Vodafone-Laden genutzt wurden. Der Innenraum mit warmen Farben, viel Holz und gemütlichen Polsterstühlen bietet Platz für bis zu 20 Personen. "Ich wollte, dass die Kundschaft reinkommt und sich direkt wohlfühlt", sagt die 33-Jährige. An einer Blumenwand mit Neon-Logo können die Gäste außerdem ihre Waffeln für Social-Media-Fotos besonders in Szene setzen. Im Außenbereich auf dem Marktplatz finden etwa 40 weitere Personen Platz.

