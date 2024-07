Neues Wohnquartier in Günzburg: 40 Meter hoher Hotelturm soll zur neuen „Visitenkarte“ werden

Zwischen Bahnhof und Donau entsteht in Günzburg ein neues Quartier. Nicht nur Wohnungen werden dort gebaut, sondern auch eine Kindertagesstätte, ein Hotel und ein Parkhaus. Noch in einer relativ frühen Planungsphase sind Hotel und Parkhaus im Bereich der ehemaligen Tierzuchthalle. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde über die Höhe der Gebäude und ihr Volumen diskutiert.

Das Parkhaus mit circa 430 Stellplätzen, die sich auf sechs Parkebenen verteilen, wird eine Gebäudehöhe von rund 20 Metern haben. Geplant sind private Stellflächen sowie Park-and-Ride-Parkplätze, im Erdgeschoss sollen Gewerbeflächen entstehen. Das Parkhausgebäude wird parallel zu den Bahnschienen gebaut und ermöglicht somit Schallschutz für die umliegende Wohnbebauung im Quartier „Günz-Donaupark“. Im Osten des Parkhauses ist ein Hotelturm mit einem dreieckigen Grundriss geplant und einer für Günzburg doch sehr markanten Gebäudehöhe von rund 40 Metern. Im Erdgeschoss des Hotels sind Hotellobby und ein Café. Konferenzräume, Hotelzimmer und eine Roof Top-Bar verteilen sich auf die elf Obergeschosse.

Stadtrat Michael Jahn (SPD) ergriff als Erster das Wort für das „vielleicht höchste Gebäude Günzburgs“, das für Bewohner und für Landesgartenschau-Besucher gebaut werde und durch seine Lage gegenüber des Bahnhofs zur „Visitenkarte der Stadt“ werden könne. Johann Kaltenecker (UWB) verwies in puncto Größe auf den Investor, der über Zimmeranzahl und Wirtschaftlichkeit zu entscheiden habe. Eine begrünte Fassade von Hotel und Parkhaus würde sich die UWB-Fraktion wünschen. Claudia Jahn (Freie Wähler) sah den neuen Komplex als „notwendig in Sachen Lärmschutz“ und als „sportlich in der Höhe“ an.

Stadtbaumeister Georg Dietze zeigte verschiedene Ansichten der Stadt, auf denen der Hotelturm eingezeichnet war. Am markantesten wird er von der Bahnhofstraße aus zu sehen sein. Der Altstadt-Silhouette in der Oberstadt wird er keine Konkurrenz machen. Grünes Licht gab es von Martin Endhardt (GBL/Grüne): „Wir werden uns von der Bevölkerung einiges anhören müssen, aber städtebaulich ist es vertretbar. Wir stimmen Höhe und Volumen zu, wollen dann aber Nachhaltigkeit und Grün am Gebäude.“ Mit 24:1 Stimmen wurde das Vorhabenkonzept gebilligt.

Mit dem Bau der neuen Kindertagesstätte könnte 2025 begonnen werden

Planungsrechtlich schon einige Schritte weiter ist der Neubau der Kindertagesstätte mit Quartierszentrum, der auf dem Grundstück nördlich des Hotels und des Parkhauses vorgesehen ist. Der Stadtrat beschloss einstimmig die Pläne, die das Architekturbüro „von M“ aus Stuttgart vorgestellt hatte. Das Gebäude mit einer quadratischen Grundfläche von 27 mal 27 Metern und einem Erd- und einem Obergeschoss bietet Platz für drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe, sowie einen Quartiersraum mit Büro für die soziale Entwicklung des neuen Wohngebiets. Im Sommer 2029 könnte dieser Raum temporär für die Landesgartenschau genutzt werden. Die Räume gruppieren sich um eine Halle in der Gebäudemitte, die durch ein großzügiges Oberlicht ihre Helligkeit bekommt.

Ein Hingucker wird das in Form einer Pyramide angelegte und begrünte Dach sein. Das Gebäude wird in Holzbauweise erstellt. Geheizt wird über einen Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Günzburg. Die Baukosten werden auf 6,1 Millionen Euro geschätzt, wenn es gut läuft, könnte im dritten Quartal 2025 der Bau begonnen und Anfang 2027 eingeweiht werden. Stadtrat Stefan Baisch (CSU) sprach von einem „architektonisch gelungenen Plan, der mehrfach nutzbare Räume für die Landesgartenschau und für danach ermöglicht.“ Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freute sich, dass die Kita dort gebaut wird, wo die Menschen sind. Mit Blick auf eine mögliche Hochwassergefahr sagte er: „Hochwasserschutz ist dort etabliert. Die Bodenplatte der Kita hätte auch beim Juni-Hochwasser wie eine Insel herausgeschaut. Dieses Gebäude kann beispielhaft für die Landesgartenschau sein.“

Auch in Günzburgs Weststadt ist ein neues Quartier in Planung. Beidseits der Schreberstraße auf der Gewerbebrache der ehemaligen Firma Reifen Ihle ist ein Wohngebiet angedacht. Überarbeite Pläne sehen zwischen der Bahnlinie der Mittelschwabenbahn und der Schreberstraße ein Parkhaus mit 125 Stellplätzen, eine Kindertagesstätte und zwei Wohngebäude für sozialen Wohnungsbau vor. Auf dem Karree, das sich östlich der Schreberstraße auf der Gewerbebrache bietet, sind sechs mehrgeschossige Gebäude geplant. Begrüßt wurde von den Stadträten, dass sich die östlichen Gebäude mit ihren Staffelgeschossen besser in die vorhandene Wohnbebauung einfügen als die vorherigen Pläne des Investors. Angelika Fischer (GBL/Grüne) fasste die Beschlüsse des Abends treffend zusammen: „Wir sind heute mutig und treffen wegweisende Beschlüsse. Die Stadt entwickelt sich in ihrer Urbanität weiter.“