Günzburg

vor 17 Min.

Neues Wohnquartier in Günzburg für Hunderte Menschen geplant

Das ehemalige Reifen-Ihle-Gelände (Mitte) an der Schreberstraße in Günzburg soll neu mit Wohnungen bebaut werden. Auch die ehemalige Waschanlage (links) soll abgerissen und Mehrfamilienhäuser errichtet werden.

Plus Auf einer Gewerbebrache neben Mc Donald's in Günzburg könnten viele neue Wohnungen geschaffen werden. Wie die derzeitige Planung auch neben der Bahntrasse aussieht.

Von Michael Lindner

Die Suche und Bereitstellung von Wohnraum ist eine der großen Herausforderungen vieler bayerischer Kommunen - Günzburg ist da keine Ausnahme. Immer mehr Menschen möchten in der Großen Kreisstadt wohnen, doch die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern übersteigt trotz aller Bemühungen der Stadt das Angebot bei Weitem. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde ein Planungskonzept eines Investors vorgestellt, der in der Weststadt ein neues Wohngebiet plant. Es soll die Heimat für Hunderte Menschen werden - und zwar unter anderem an einem Ort, der über Jahrzehnte wirtschaftlich bedeutsam war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen