Günzburg

vor 18 Min.

Neues Wohnviertel am Auweg: Es gibt auch Sorgen und Kritik

Plus In Günzburg soll zwischen Donau und Bahnhof ein neues Wohnviertel für über 1000 Menschen entstehen. Im Stadtrat gab es nun viel Lob, aber auch kritische Töne.

Von Michael Lindner

Mehr als 1000 Menschen sollen im neuen Günzburger Wohnviertel am Auweg nahe dem Bahnhofsareal wohnen. Mehr als ein Dutzend mehrgeschossige Gebäude sollen auf dem brachliegenden Gelände zwischen Günz, Auweg und Bahngleisen entstehen. Die seit Jahren leer stehenden Gebäude der ehemaligen Günzburger Nahrungsmittelfabrik Gebrüder Strehle wurden bereits abgerissen. Insgesamt sollen etwa 300 neue Wohnungen entstehen, davon 60 Sozialwohnungen. Der Standort in bester Innenstadtlage war in der jüngsten Sitzung des Stadtrats erneut Thema. Günter Renz (SPD) lobte die dortige Entwicklung, sprach aber auch die Sorgen von Anwohnerinnen und Anwohnern an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen